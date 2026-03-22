Polis Özel Harekat 43. yılını kutluyor: Köklü geçmiş, güçlü gelecek

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, 43. yıl dönümünü özel bir tanıtım filmi ile kutladı. Filmde, teşkilatın tarihi, karşılaştığı zorluklar ve modern gelişimleri vurgulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı, kuruluşunun 43. yıl dönümünü özel bir tanıtım filmiyle kutladı. Teşkilatın geçmişten bugüne uzanan onurlu mücadelesinin anlatıldığı film, izleyenlerden büyük beğeni topladı.

Hazırlanan filmde, Polis Özel Harekat birimlerinin kuruluş sürecinden itibaren karşılaştığı zorluklar, üstlendiği kritik görevler ve sergilediği fedakarlıklar etkileyici bir anlatımla aktarıldı. Aynı zamanda günümüzde ulaşılan modern yapı, gelişmiş teknolojik imkanlar ve yüksek operasyonel kabiliyetler de ön plana çıkarıldı.

"Geçmişin tecrübesiyle bugünün gücü" vurgusunun öne çıktığı tanıtım filmi, teşkilatın sürekli gelişen ve kendini yenileyen yapısını gözler önüne serdi.

22 Mart 1983'te kurulan Özel Harekat birimleri, geçen 43 yılda hem teknolojik donanım hem de operasyonel güç açısından önemli bir gelişim kaydetti. Terörle mücadelede üstlendiği kritik görevlerle öne çıkan teşkilat, Türkiye'nin iç güvenliğinde kilit rol oynamaya devam ediyor.

Yurt içinde gerçekleştirdiği operasyonların yanı sıra yurt dışında da eğitim faaliyetleri yürüten Özel Harekat, dost ve müttefik ülkelerin güvenlik güçlerine katkı sağlayarak uluslararası alanda da saygın bir konuma ulaştı. Özellikle Afrin Harekatı başta olmak üzere birçok önemli operasyonda gösterdiği başarıyla dikkat çekti.

Disiplinli yapısı, yüksek eğitim seviyesi ve kararlılığıyla öne çıkan Özel Harekat personeli, değişen şartlara hızla uyum sağlayarak görevini sürdürmeye devam ediyor.

43 yıllık köklü geçmişe sahip Özel Harekat Başkanlığı, Türkiye'nin güvenliği için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdürüyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
