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Özel Güvenlikçilerden İl Emniyet Müdürü Karadeniz'i ziyaret

Özel Güvenlikçilerden İl Emniyet Müdürü Karadeniz'i ziyaret
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22-28 Haziran Özel Güvenlik Haftası kapsamında Muğla'daki özel güvenlik görevlileri, İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'i ziyaret etti. Ziyarette güvenlik hizmetlerinin önemi ve kamu düzenine katkılar ele alındı.

22-28 Haziran tarihleri arasında kutlanan 'Özel Güvenlik Haftası' dolayısıyla Muğla'da görev yapan özel güvenlik görevlileri, Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz'i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette, kamu güvenliğinin sağlanmasında emniyet teşkilatına tamamlayıcı nitelikte destek sunan özel güvenlik görevlilerinin yürüttüğü çalışmalar ve güvenlik hizmetlerinin önemi ele alındı.

Muğla Emniyet Müdürü Süleyman Karadeniz, Muğla'da görev yapan özel güvenlik çalışanlarının haftasını kutladı. Karadeniz, özel güvenlik görevlilerine teşekkür ederek, kamu düzeni ve güvenliğinin korunmasına sundukları katkılardan dolayı teşekkür etti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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