Özel bireyler mutfağa girdi, hem eğlendiler hem pişirdiler
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde özel gereksinimli bireyler, akademisyenler ve öğrencilerle birlikte pasta ve kek yaparak sosyalleşti. Etkinlik, Rekreasyon Yönetimi ve Gastronomi bölümlerinin işbirliği ile gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesinde düzenlenen etkinlikte, özel gereksinimli bireyler akademisyen ve öğrencilerle birlikte pasta ve kek yapıp çeşitli oyunlar oynadı.

Rekreasyon Yönetimi ile Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümleri işbirliğinde gerçekleştirilen programda, özel gereksinimli bireyler üniversite öğrencileri ve akademisyenlerle bir araya geldi. Sapanca Gençlik Merkezi, Doğa Otizm Gençlik ve Spor Kulübü ile Engelsiz Fakülte Koordinatörlüğünün katkı sunduğu etkinlikte katılımcılar, mutfak atölyesinde pasta ve kek yaptı.

Etkinlikte ayrıca çeşitli oyunlar oynanarak katılımcıların sosyalleşmesi sağlandı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
