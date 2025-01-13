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Özel Eğitim Öğrencisinin Askerlik Hayali Gerçeğe Dönüştü

Özel Eğitim Öğrencisinin Askerlik Hayali Gerçeğe Dönüştü
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde, özel eğitim öğrencisi Ahmet Mustafa Demirel'in en büyük hayali olan asker olma isteği, Kaymakam Kadir Algın'ın desteğiyle gerçek oldu. Kaymakam, öğrenciyi makamında ağırlayarak ona jandarma kıyafeti hediye etti.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde en büyük hayali asker olmak olan özel eğitim öğrencisi Ahmet Mustafa Demirel'in hayali gerçeğe dönüştürüldü.

Kelkit Kaymakamı Kadir Algın, en büyük hayali asker olmak olan özel eğitim öğrencisi çocuğun hayalini gerçeğe dönüştürdü. İlçede Behiye Mustafa Doğan Ortaokulu'nda eğitim gören özel eğitim öğrencisi Ahmet Mustafa Demirel'in en büyük hayalinin asker olmak olduğunun bilgisini alan kaymakam Kadir Algın çocuğun okulu ve ailesiyle iletişime geçti. Daha sonra Ahmet Mustafa Demirel isimli öğrenciyi makamında ağırlayan kaymakam Algın, özel çocuğun jandarma kıyafeti giymesini sağlayarak hayalini gerçekleştirdi. Askerlik mesleğine olan sevgisini ve hayalini desteklediğini ifade eden kaymakam çocuğa jandarma kıyafeti hediye etti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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