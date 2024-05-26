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Özel çocuğun doğum gününe polis sürprizi

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Düzce'de otizmli Hakan Emir'in doğum günü olan 8. yaşına polisler siren sesleriyle gelerek sürpriz yaptı. Hakan Emir'in gözyaşları polisleri duygulandırdı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de özel çocuk Hakan Emir, 8 yaşına unutulmaz bir sürprizle girdi. Miniğin doğum günü olduğunu öğrenen polisler, siren sesleriyle evin önüne gelerek, ellerindeki pastayla kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Polisleri karşısında gören Hakan Emir, gözyaşlarına hakim olamadı.

Hakan Emir Ustaoğlu'nun yakınları polis ekiplerine ulaşarak, otizmli Hakan Emir'in doğum günü olduğunu ve kendisine sürpriz yapmak istediklerini söyledi. Ustaoğlu'nun yakınlarının talebini kırmayan Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Hakan Emir'in evinin önüne siren sesleriyle geldi. Ekipler, vatandaşların hayret dolu bakışları arasında araçlarından ve motosikletlerinden inerek, kaldırımda Hakan Emir'i bekledi. Evden çıkan Hakan Emir, pastayı ve polisleri karşısında görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Özel çocuğun gözyaşları polisleri de duygulandırdı. Hakan Emir'i kucaklayan ekipler, gözyaşlarını silerek doğum gününü kutladı. Pastanın mumlarını üfleyen Hakan Emir, polisler tarafından motosikletle de gezdirildi.

Duygu dolu anlar yaşayan 8 yaşındaki Hakan Emir Ustaoğlu, polis ekiplerine teşekkür etti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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