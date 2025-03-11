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Özel Bireylerden Birlikte İftar Etkinliği

Özel Bireylerden Birlikte İftar Etkinliği
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Afyonkarahisar'da üniversite çağındaki özel bireyler, yaşıtlarıyla birlikte Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen iftar etkinliğinde bir araya geldi. Gençler, etkinlikte eğlenceli aktivitelerle Ramazan'ın sevgi ve kardeşlik ruhunu yaşadı.

Afyonkarahisar'da üniversite çağındaki özel bireyler öğrenci yurdunda yaşıtları ile birlikte iftar yapmanın mutluluğunu yaşadı.

Özel bireyler Saliha, Alper, Hüseyin, İzzet, Saliha ve Berk, yaşıtlarıyla birlikte Tınaztepe Öğrenci Yurdu'nda iftar açtı. Gençler Ramazan'ın birlik ve beraberlik ruhunu hissettikleri bu özel etkinlikte, pamuk şekeri, Hacivat-Karagöz gösterisi, Osmanlı şerbetçisi, macuncu ve Nasrettin Hoca ile keyif dolu anlar yaşadılar.

Bu anlamlı iftar organizasyonu ve Ramazan etkinliği için Beyazay Dernek Başkanı Fatma Kilci Kavas, her zaman engellilerin yanında olan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile Tınaztepe Yurt Müdürü Hakan Türkmen'e teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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