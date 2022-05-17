Özel bireyler 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı - Haberler

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Özel bireyler 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Özel bireyler 1 günlük askerlik heyecanı yaşadı

Erdek'te özel gereksinimli bireyler, "Temel Askerlik Uygulaması" için düzenlenen törenle 1 günlüğüne asker oldu.

ERDEK, BALIKESİR (İHA) - Erdek'te özel gereksinimli bireyler, "Temel Askerlik Uygulaması" için düzenlenen törenle 1 günlüğüne asker oldu.

Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda düzenlenen askeri törene yakınlarıyla gelen özel bireyler, üniformalarını giydikten sonra ellerini Türk bayrağı ve silahların üzerine koyarak yemin etti.

Gerçekleşen program dahilinde yemin töreninin ardından, protokol üyeleri özel bireylerimizin güzel heyecanlarına ortak olarak terhis belgelerini takdim ettiler. Mayın Filo Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Erdek Kaymakamı Abdullah Atasoy Atakan, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, Erdek Deniz Üs ve Garnizon Komutanı Dz. Alb. Ertan Engerek ve asker ailelerinin katıldığı programda, 6 engelli çocuğumuza temsili askerlik yaptırılıp, teskere verildi. - BALIKESİR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Türk Bayrağı, Mayın, Asker, Erdek, Yerel, Haberler

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