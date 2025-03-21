Özalp Kaymakamı Bulut, Sınırda Nöbet Tutan Askerlerle İftar Yaptı
Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Türkiye-İran sınırındaki Kurudere Hudut Karakolunu ziyaret ederek, nöbet tutan Mehmetçik ile iftar açtı. Bulut, askerlerin görevlerinde başarılar diledi.
İran sınırında nöbet tutan Mehmetçik ile iftar açtı.
Özalp Kaymakamı Rahmi Bulut, Türkiye- İran sınırındaki Kurudere Hudut Karakolunu ziyaret etti. İran sınırında hudut nöbeti tutan askerle beraber iftarını açan Bulut, hudut hattında vatani görevini yerine getiren kahramanların her zaman yanında olduklarını dile getirerek görevlerinde kolaylıklar diledi. - VAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel