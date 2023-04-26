Öz, Karayazı'da konuştu; 'Aramıza kimse nifak sokamaz'

Karayazı'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Erzurum Milletvekili Adayı Mehmet Emin Öz, ilçe merkezi ve mahalleleri dolaşarak vatandaşlardan destek istedi.

Sabah saatlerinde ilçede çalışmalarına başlayan Mehmet Emin Öz, vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada Türkiye Yüzyılı vurgusu yaptı. Öz; "14 Mayıs'ın ardından Türkiye Yüzyılı'nın inşasına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devam edeceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde etnik kökenlerin ayrımından bahsedenler, birliğimizi beraberliğimizi zedelemek isteyenlerdir. Ben bir tarihçiyim. Sadece bu ülkeyi birlikte kurduk diyerek tarihi köklerimizi anlatamayız. Asırlar boyunca Anadolu coğrafyasında yaşayan her türlü etnik kökenler birbiri ile mutlak bir iletişim halinde olarak etkileşime girmiştir. Asırlardır bu kardeşlik duygusunda ortak değerimiz olan vatanımız için, dinimiz için, bayrağımız için birlikte mücadele ediyoruz. Bizlerin arasına nifak sokmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaklar. Artık eski Türkiye yok. Her bir vatandaşımız artık aramıza nifak tohumu eken söylemlerin ne kadar boş olduğunu görüyor. Gençlerimizi bu tehlikelerden uzak tutmalıyız. Biz birbirine kenetlenmiş, ayrı köklerimizle bir olmuş bir milletiz. Bu söylemlerin kime hizmet ettiğinin de herkes farkında. Türkiye Yüzyılı'nı, bundan önce olduğu gibi hiçbir din, mezhep, etnik köken ayrımı yapmadan birlikte inşa edeceğiz" dedi. - ERZURUM