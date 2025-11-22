Haberler

Oyratlı Köyü'nde Asker Uğurlama Geleneği Devam Ediyor

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Oyratlı Köyü'nde köylüler, askere gidecek gençleri uğurlamak için iki dağ arasına büyük bir Türk bayrağı asarak geleneklerini sürdürüyor. Gençler, bayrağın altından geçerek uğurlanıyor ve görevlerini tamamladıktan sonra tekrar aynı bayraktan geçerek evlerine dönüyor.

Davul, zurna ve dualarla uğurlanan gençler, vatanı görevlerini yaptıktan sonra tekrar dev Türk bayrağının altından geçerek evlerine geliyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
