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Gaziantep'te Otoyol Jandarmasından Trafik ve Yangın Bilgilendirmesi

Gaziantep'te Otoyol Jandarmasından Trafik ve Yangın Bilgilendirmesi
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Gaziantep’te otoyol jandarması timleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla otoyoldaki sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti.

Gaziantep'te otoyol jandarması timleri, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla otoyoldaki sürücülere yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, otoyolda trafik kazalarının önlenmesi amacıyla vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti icra etti. Faaliyet kapsamında, sürücülere ve yol kullanıcılarına trafik kurallarına riayet etmeleri, hız limitlerine uymaları ve emniyet kemeri takmalarının hayati önem taşıdığı hususunda bilgilendirme yapıldı. Ayrıca, yaz mevsiminin getirdiği riskler göz önünde bulundurularak orman yangınlarının önlenmesi amacıyla otoyolda seyir halindeyken sigara izmaritlerinin araç dışına atılmaması konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunuldu.

Sürücülere ve vatandaşlara bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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