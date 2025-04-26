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Rüşvet anı kamerada

Otomobilin Hafif Ticari Araca Arkadan Çarpması Sonucu Kaza

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Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil aynı istikamette seyreden hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Önünde seyreden araca arkadan böyle çarptı

ANTALYA - Manavgat ilçesi Titreyengöl Caddesi'nde aynı istikamette gitmekte olan otomobilin hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü yaralandı.

Kaza ; Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Bedrettin Birel'in kullandığı 42 H 2982 plakalı Tofaş Şahin marka otomobilin, aynı istikamette seyir halindeki Tahir Emre Karagöz'ün kullandığı 07 UY 331 plakalı Fıat Fıorina marka hafif ticari araca arkadan çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Tahir Emre Karagöz, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - Yerel
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