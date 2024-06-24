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Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 yaralı

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Aydın'ın Buharkent ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Otomobil yoldan çıkıp ağaca çarptı: 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Buharkent ilçesinde otomobilin yoldan çıkıp ağaca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Murat Dağı Mahallesi'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.K. idaresindeki 45 PU 221 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Yolda savrulan otomobil uçuruma sürüklenerek arazideki ağaca çarparak durdu. Kazada otomobil içerisindeki 4 kişiden 3'ü yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobildeki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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