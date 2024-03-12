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Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile ticari araç çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ve ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sanayi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Furkan G. idaresindeki 19 ADV 513 plakalı otomobil ile Resul Ekrem K. yönetimindeki 19 BN 242 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücü Furkan G. ve ticari araçta bulunan Sercan K., yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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