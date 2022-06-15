Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin motor aksamının içerisine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak doğaya bırakıldı. Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin motor aksamının içerisine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak doğaya bırakıldı. Olay, akşamüstü saatlerinde Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Engin Sağır'a ait 34 BN 8595 plakalı otomobilin motor kısmına giren yılan, araç sahibinin uğraşlarına rağmen çıkmayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, aracın motor aksamları arasına giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı. Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu yılan araçtan çıkartılırken, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Yerel Tekirdağ İtfaiye Yerel Haberler

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