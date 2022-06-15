Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Müberra Çelebi - Yerel
 - Güncelleme:

Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin motor aksamının içerisine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Otomobil motoruna giren yılan uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir otomobilin motor aksamının içerisine giren yılan, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çıkartılarak doğaya bırakıldı.

Olay, akşamüstü saatlerinde Muradiye Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Engin Sağır'a ait 34 BN 8595 plakalı otomobilin motor kısmına giren yılan, araç sahibinin uğraşlarına rağmen çıkmayınca durum itfaiyeye bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, aracın motor aksamları arasına giren yılanı çıkarmak için çalışma başlattı.

Vatandaşların meraklı bakışları arasında yaklaşık iki saat süren çalışma sonucu yılan araçtan çıkartılırken, ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi - Yerel

Tekirdağ İtfaiye Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title