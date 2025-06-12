Otlukbeli'de Kuran İncilerine Veda Programı Düzenlendi

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Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde 04-06 yaş grubu çocuklara yönelik düzenlenen 'Kuran İncilerine Veda' programında Valilik ve veliler katıldı. Program, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için yılsonu kapanış etkinliği olarak coşkulu bir atmosferde yapıldı.

Otlukbeli'de "Kuran İncilerine Veda" programı düzenlendi

ERZİNCAN - Erzincan'ın Otlukbeli ilçesinde Kuran kurslarında eğitim gören 04-06 yaş grubu çocuklara yönelik "Kuran İncilerine Veda" programı düzenlendi.

Programa Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ve öğrencilerin velileri katıldı. İlçede 2024-2025 eğitim öğretim yılı kapsamında faaliyet gösteren 4-6 yaş Kur'an kurslarının yılsonu kapanış programı coşku ve manevi bir atmosfer içinde gerçekleştirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HASAN ÇAKMAK - Yerel
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