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Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

Mersin'in Silifke ilçesinde, Çilek Kokulu Otizmli Çocuklar Destek ve Sosyal Yaşam Merkezindeki otizmli ve özel çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.

MERSİN (İHA) - Mersin'in Silifke ilçesinde, Çilek Kokulu Otizmli Çocuklar Destek ve Sosyal Yaşam Merkezindeki otizmli ve özel çocuklar lunaparkta gönüllerince eğlendi.

Silifke Belediyesinin aldığı kararla, Cumhuriyet Alanında kurulan lunaparktaki tüm oyun alanlarından otizmli ve özel çocuklar Ramazan ayı boyunca ücretsiz yararlanacak.

Silifke Belediye Başkanı Sadık Altunok'da, çeşitli hediyeler verdiği çocuklarla birlikte davul çalıp, çarpışan oto ve oyuncak trene bindi.

Otizmli ve özel çocuklar aileleri ile birlikte gönüllerince eğlenip zaman geçirdiler.

Başkan Altunok yaptığı açıklamada, "Ramazan ayı süresince lunaparkımızı otizmli ve özel çocuklarımız için ücretsiz yaptık. Bu gün de otizmli ve özel çocuklarımızla birlikte lunaparka gelerek onların sevinçlerine ortak olduk. Silifke Belediyesi olarak bizler otizmli ve özel çocuklarımız için yaşam alanları, parklar yaptık. Bu yaşam alanları ve parklarda çocuklarımız gönüllerince eğlenmektedir. Ramazan süresince lunaparkımızda mehter gösterisi, Hacivat-Karagöz ortaoyunu sergilenecek olup, etkinlikten engelli bireyler, şehit ve gazi yakınları ile çocukları ücretsiz faydalanabilecekler" dedi. - MERSİN

Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

Otizmli ve özel çocukların lunapark sevinci

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Cumhuriyet, oyunlar, Ramazan, Mersin, Yerel, Haberler

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