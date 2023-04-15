Ot biçen vatandaşı yılan ısırdı

Batman'ın Gercüş ilçesi Seki köyündeki 27 yaşındaki Rıdvan Işık'ı, ot biçtiği sırada yılan ısırdı.

Edinilen bilgiye göre, Gercüş ilçesi Seki köyünde ot biçen Rıdvan Işık'ı yılan ısırdı. Elinde acıyı fark eden Işık, yılanı öldürdü.

Rıdvan Işık, "Ben Seki köyünde hayvanlarım için ot biçiyordum. Ot biçtiğim sırada elimin yandığını fark ettim, fark eder etmez yılanı da gördüm, hemen yılanı öldürdüm, elim şişti kendi imkanlarımla biraz sonra hastaneye gideceğim" dedi. - BATMAN