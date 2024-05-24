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ÖSYM Başkanı ERÜ'yü ziyaret etti

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti. Ayrıca Üniversitedeki ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nü de ziyaret ederek, bilgi aldı.

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun'u ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Altun'u ziyaretinin ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ayrıca Üniversitedeki ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'nü de ziyaret ederek, bilgi aldı.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ERÜ ziyaretinde ilk olarak Rektör Prof. Dr. Fatih Altun'u makamında ziyaret etti. Ziyarette ERÜ hakkında bilgiler alan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ev sahipliğinden dolayı Rektör Prof. Dr. Altun'a teşekkür etti. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, Rektör Prof. Dr. Altun Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve ÖSYM yetkilileri ile beraber ERÜ'de bir diğer ziyaretini ise kampüsteki ÖSYM İl Sınav Koordinatörlüğü'ne gerçekleştirdi. Ziyaretinde ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, ÖSYM Kayseri İl Sınav Koordinatörü ve ERÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Ekici'den burada yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Başkan Prof. Dr. Ersoy'un ERÜ ziyaretine; ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Necip Şimşek ve ÖSYM Bilgi Güvenliği Daire Başkanı Bilal Tırnakçı da eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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