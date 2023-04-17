Osmaniyeli Aktar: "Kahve Geçen Sene 35-40 Liraydı, Şu An 150-160 Liraya Satıyoruz"

Osmaniye'de aktarlık yapan Erdal Esgin, fiyatlarda geçen seneye göre artış olduğunu belirterek, "Kahve fiyatları malumunuz; geçen sene 35-40 liraydı, şu an 150-160 liraya kadar satmaktayız. Eskiden mesela 20 liralık kahve alıyorlardı, yarım kilo alıyorlardı. Şimdi 20 liraya kahve olmuyor veya çok az oluyor, 100-150 gram oluyor" dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de aktarlık yapan Erdal Esgin, fiyatlarda geçen seneye göre artış olduğunu belirterek, "Kahve fiyatları malumunuz; geçen sene 35-40 liraydı, şu an 150-160 liraya kadar satmaktayız. Eskiden mesela 20 liralık kahve alıyorlardı, yarım kilo alıyorlardı. Şimdi 20 liraya kahve olmuyor veya çok az oluyor, 100-150 gram oluyor" dedi.

Osmaniye'nin Atatürk Caddesi'nde yıllardır aktarlık yapan Erdal Esgin, birçok üründe olduğu gibi sattığı ürünlerin de fiyatlarının arttığını söyledi. Erdal Esgin, ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"20 LİRAYA 100-150 GRAM KAHVE OLUYOR"

"Bizim mesleğimiz baharatçılık. Fiyat farkı, geçen seneye göre tabii normal olan şekliyle var, yok dersek yalan söyleriz. Mesela biber fiyatlarında astronomik biraz yükseliş oldu. Susam ve tahinli susamın fiyatında da bir yükseliş var. Kahve fiyatları zaten malumunuz; geçen sene önce 35-40 liraydı, şu an 150-160 liraya kadar satmaktayız. Eskiden mesela 20 liralık kahve alıyorlardı, yarım kilo alıyorlardı. Şimdi 20 liraya kahve olmuyor veya çok az oluyor, 100-150 gram oluyor. Alırken de nispeten kendi ekonomik pozisyonlarını, kendi ekonomik sistemlerine göre değerlendirip ona göre alıyorlar. Şu an revaçta olan pozisyon biberler, sumaklar üzerinde oluyor. Karabiberi biz kendimiz taze çekiyoruz. Kimyonu da taze çekiyoruz. Kahve üzerinde satışımız çok iyi. Bugünlerde de kömbe mevsimi, kömbe ayından dolayı olduğu için taze tahin çekip veriyoruz."