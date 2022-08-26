Osmaniye yerel haberleri... Osmaniye'de Fen Bilgisi Öğretmeni Dünyaca Ünlü Karatepe Kilimleri İçin 2 Yeni Kök Boyası Buldu

Osmaniye bölgesinden gelen habere göre Osmaniye'de fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, öğrencileriyle birlikte Karatepe kilimlerinde kullanılmak üzere böğürtlen ve pamuk çekirdeğinden yavruağzı ve mor olmak üzere iki yeni kök boyası elde etti. Tabur, “1 yıllık bir çalışma yaptık. Karatepe kilimlerinde kök boyaların kullanıldığını biliyorduk, biz de buraya bir katkı sağlayabilmek için renk skalasına 2 tane yeni renk ekledik” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, öğrencileriyle birlikte Karatepe kilimlerinde kullanılmak üzere böğürtlen ve pamuk çekirdeğinden yavruağzı ve mor olmak üzere iki yeni kök boyası elde etti. Tabur, "1 yıllık bir çalışma yaptık. Karatepe kilimlerinde kök boyaların kullanıldığını biliyorduk, biz de buraya bir katkı sağlayabilmek için renk skalasına 2 tane yeni renk ekledik" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Karatepe köyünde 60 yıldır el yapımı kök boya kullanılarak kilim dokunuyor. Kilimlerde kullanılan kök boyalar, ağaç, çiçek, soğan kabuğu, ceviz ve bazı bitkilerden elde ediliyor. Dokunan motifler ise özel anlamlar taşıyor. Dünyanın birçok ülkesine satışı yapılan kilimler hem kooperatiflerde hem de köylerde dokunuyor.

"RENKERİ PAMUĞUN ÇEKİRDEĞİNDEN BULDUK"

Doğadan doğal olarak üretilen kök boyalarla ilgili araştırma yapan fen bilgisi öğretmeni Abdullah Tabur, yaptığı çalışma sonucu iki tane kök boya daha elde etti. Tabur, pamuk çekirdeği ve böğürtlen kullanarak elde ettiği yeni renklerle ilgili şunları söyledi:

"Biz 1 yıllık bir çalışma yaptık. Karatepe kilimlerinde kök boyaların kullanıldığını biliyorduk, biz de buraya bir katkı sağlayabilmek için renk skalasına 2 tane yeni renk ekledik. Amacımız bu ülkenin değerlerine sahip çıkmak ve bu ülkeye hizmet etmekti. Burada soğan kabuğu, ceviz kabuğu, nar kabuğu mevsimine göre farklı farklı renkler kullanıldığını, halkın burada çalıştığını da biliyoruz. Mevsime göre renk çeşitleri değişiyor ama bizim bulduğumuz renkleri burada daha önce kullanmamışlar. Biz de Karatepe kilimlerine bizim tarafımızdan, öğrencilerimiz tarafından bu renkleri hediye ediyoruz. Bulduğumuz renkleri pamuğun çekirdeğinden bulduk. Pamuğun çekirdeğinden bulduğumuz renk yavruağzı rengi, bir de böğürtlenin kendisiyle meyvesiyle kökünü karıştırdık. Ona da yine pamuk çekirdeği karıştırarak 3'lü karışımla farklı bir renk, birincisinde yavru ağzı, birinde de mor renk elde ettik."

Karatepe Kilim Kooperatifi'nde halı dokuyan Hatice Haksever, "Gördüğünüz gibi bu yünü biz bu şekilde ip yapıyoruz. Bunları kök boya ile boyuyoruz. Oradan ip haline getiriyoruz bu şekilde kilimlere işliyoruz" diyerek dokuma sürecini anlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Kilim kooperatifi detaylar

Abdullah Tabur

Hatice Haksever