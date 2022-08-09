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Osmaniye yerel haberi: Osmaniye'de CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar Saldırıya Uğradı

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Osmaniye yerel haberi: Osmaniye'de CHP'li Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar Saldırıya Uğradı

Osmaniye haberine göre Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinin CHP’li belediye başkanı Mustafa Kaynar, aracı ile seyir halindeyken yolunu kesen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Kaynar, saldırıda hafif yaralandı.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesinin CHP'li belediye başkanı Mustafa Kaynar, aracı ile seyir halindeyken yolunu kesen kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Kaynar, saldırıda hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Yarbaşı Belediye Başkanı Mustafa Kaynar, belde merkezinde yer alan Refik Cesur Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halindeyken yolunu kesen bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırıda hafif yaralanan Kaynar, sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Saldırganın kimliği belirlenemezken Başkan Kaynar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ANKA / Yerel

Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kaynar Osmaniye Yerel Haberler

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