Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Huzurevi Sakinleriyle İftarda Buluştu

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle huzurevi sakinleri iftarda bir araya geldi.

İftar öncesi Huzurevi sakinlerinin bulunduğu masaları tek tek dolaşarak hatırlarını soran Vali Yılmaz, büyüklere hediyeler verdi. İftar programı Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Okunan ezan ile birlikte oruçlar açıldı. İftar yemeğinin ardından dua okundu.

Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Bugün yine sizlerle bir arada olma imkanımız oldu. Tuttuğunuz oruçları Allah kabul etsin. Sağlıkla, huzurla inşallah daha nice Ramazanlara, Bayramlara kavuşmanızı diliyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ellerinizden öpüyorum. İyi ki varsınız, Allah başımızdan eksik etmesin."dedi.

Program Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin sunduğu müzik dinletisi ile sona erdi. - OSMANİYE