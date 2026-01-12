Haberler

Osmaniye'de sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde devam eden sağanak yağış ile yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, İl Özel İdaresi ekiplerinin yol açma ve kar temizleme çalışmalarına neden oldu.

OSMANİYE'nin Kadirli ilçe merkezinde sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde dünden bu yana etkili olan sağanak yağış, ilçe merkezinde aralıklarla sürüyor. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili olurken, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yol açma ve kar temizleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Haber: Efendi ERKAYIRAN - Kamera: Osmaniye,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
