Osmaniye Kadirli'de başına ambalaj sıkışan kirpiyi yoldan geçen vatandaş kurtardı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde başına plastik ambalaj kutusu sıkışan kirpiyi o esnada yoldan geçen bir vatandaş kurtardı. Kafasındaki ambalajdan kurtulan kirpi yoluna devam etti.

Kadirli ilçesi Yenigün köyü Akarca mevkiinde akşam saatlerinde yürüyüş yapan Abdulkadir Örüklü isimli kişi, yolda başına ambalaj kutusu sıkışmış ve yolunu bulamayan bir kirpi fark etti. Kirpinin yanına gelen Örüklü, eline aldığı ağaç dalıyla kirpinin başından kutuyu çıkardı. Kafasına sıkışan kutudan kurtulan kirpi ise kaçarak yoldan uzaklaştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı