Osmaniye haberleri | Osmaniye'de Su Sıkıntısı Yaşayan Çiftçiler: "'bir Karış Ekmedik Yer Bırakmayın' Dediler, Ektik Ancak Sulayamıyoruz"

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarlalarını eken çiftçiler, su sıkıntısı yaşıyor. Çiftçi Halit Güler, Çiftçi Nihat Örtlek, "Tarım Bakanımız diyor ki 'Ekilmedik bir karış yer kalmasın'. Bir karış değil biz dört parmak yer bırakmadık ama maalesef suyumuz yok. Arazilerimiz kurumak üzere" dedi. Ali Gürsoy ise "20-25 günden beri suyumuz akmıyor. Masraflarımız zaten çok girdimiz çok. Trakya'da tırtırla uğraşıyorlar, doğuda tırtılla uğraşıyorlar, biz de burada susuzluktan sıkışıyoruz" diye konuştu.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bazı köylerde sulama suyu sıkıntısı yaşayan çiftçiler, mahsullerinin kuruma noktasına geldiğini belirterek, acil çözüm bulunmasını istedi.

"EKMEDİK BİR KARIŞ YER KALMASIN DEDİLER EKTİK"

Mağduriyetini dile getiren çiftçilerden Nihat Örtlek şunları söyledi:

"Sulama birliğinden şikayetçiyiz. Cığcık, Ganaali, Yukarıbozkuyu, Aşağıbozkuyu, Kırmacalı, Köyyeri köyleri bu sudan orta kanaldan hiç yararlanmıyor. 10 bin dönüm arazisi olan arkadaşlarımızın hepsi mağdur. Verimimiz yüzde 30, yüzde 40 düştü. Bize diyorlar ki müdürlerimiz 'gelecek su, gelecek su'. Biz 20 günden 24 günden beri mağduruz öyle. Arazilerimiz kurumak üzere. Soya eken arkadaşlarımızın soyası, fıstık eken arkadaşlarımızın fıstığı. Tarım Bakanımız diyor ki, 'bir karış yer kalmasın', bir karış değil biz dört parmak yer bırakmadık ama maalesef suyumuz yok. Aman şöyle ekin, aman çiftçim böyle ekin mağdur olmayın diyor, gübremiz çıkmış, mısırımız çıkmış, tohumumuz çıkmış bu fiyatlara hep göğsümüzü gererek mahsulümüzü ektik ama su bulamıyoruz. Su parasını (dönüme) 460 veya 480 lira ödeyeceğiz ama demezler ki yarın bir tanesi siz mağdur oldunuz sizden şu aşağı parayı alıyoruz yok. Ödeyemediğimizde bir de icra geliyor evlerimize."

HERŞEYDEN KAYBEDİYORUZ

Çiftçi Halit Güler ise şu ifadelere yer verdi:

"Arazinin durumu göz önünde. Üç sefer su verdik dördüncü su yok beşinci su yok. Su olmadığı içinde mısırlarımızın hektolitresi yüzde en az otuz, kırk kaybetmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki 'bir karış benim çiftçim yer bırakmasın' diyor. Doğrudur bizim devlete saygımız sonsuzdur, devlet için millet için ölen insanlarız, canımızı feda ederiz fakat biz üretmeye kalktığımız halde gerekli şekilde üretemiyoruz. Hektolitreden kaybediyoruz, verimden kaybediyoruz, her türlü her şeyden kaybediyoruz."

"BAŞKA ÇİFTÇİLER TIRTILLA UĞRAŞIYOR BİZ SU İLE"

Bir başka çiftçi Ali Gürsoy, "20-25 günden beri suyumuz akmıyor. Masraflarımız zaten çok girdimiz çok. Trakya'da tırtırla uğraşıyorlar, doğuda tırtılla uğraşıyorlar, biz de burada susuzluktan sıkışıyoruz. Yetkilerden rica ediyoruz bir an önce bize bir çözüm bulsunlar. Ürünlerimizin zararı yüzde otuz, yüzde kırkı buldu. Şurada bir hafta on gün su akıtsalar yeter, ürünlerimiz kurumaz. Soya ektim ben soyalarım kurumak üzere, hiç daha suyu vermedim buğdayın yerine ektim. Fıstıkçılar daha birinci suyu veremedi, vakit fıstıkçıları. Bir çözüm çaresi istiyoruz" dedi.

"MAZOT DÜNYANIN PARASI"

Çiftçi Osman Durmuş, "Görüyorsunuz benimki motorla bu koca kanaldan 700 metreye su çekiyorum, bu şekilde 700 metre en az 150 boru var. Bunu ben yapıyorum yapamayan arkadaşlar da vardır. Mahsullerimiz kurudu, zor şartlardayız, mazot dünyanın parası. İkinci ekimi yaptık, o zarar, bu zarar yüzde kırk, yüzde elli zararımız var arkadaşlar. Bu şekilde ben mazot yakıyorum buyurun" diyerek tepki gösterdi.

"10 GÜN İÇİNDE ÜRÜNLERİM KURUYACAK"

Çok zor durumda olduğunu ifade eden Şeref Örtlek, "Hükümetimiz 'boş yer bırakman' dedi, ben de ona icabet ettim soya ektim. Şu an 30 dönüm soyamın yüzde otuzu kurumak üzere. Yani ben bu soyama bir on gün daha su vermezsem bu soyam tamamen kuruyacak. 'Rotasyon uyguluyoruz sizin oraya' diyorlar, 'sizin oraya 5 gün su akıtacağız' diyorlar biz beş gündür buraya geliyoruz gidiyoruz bir türlü bizim buraya su gelmiyor. Benim şu an buraya yapmış olduğum masraf 150 bin lira civarında. Benim buraya 10 gün daha su akmazsa, benim bu soyam elden gidecek, zaten görüldüğü üzere ada ada, parsel parsel, ufak ufak kurumaya başladı" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Mısır tarlası detaylar

Su boruları

Yonca Tarlası

Nihat Örtlek

Halit Güler

Ali Gürsoy

Osman Durmuş

Şeref Örtlek

ANKA / Yerel