Osmaniye haber... Osmaniye'de Köy Yolu Yapılmayan Vatandaş: "Hakkımızı Nerede Arayalım? Başvuru Yapmadığımız Yer Kalmadı"

Osmaniye haberleri: Osmaniye’de köy yolunun yapılmamasına tepki gösteren Ali Samet Kocamanoğlu, “Yolun yarısına kadar parke döşendi. Bizim yolumuz stabilize. Hakkımızı nerede arayalım? Başvuru yapmadığımız yer kalmadı. Kazancımın hepsi arabaya gidiyor, yolumuz yapılmıyor” dedi.

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'de köy yolunun yapılmamasına tepki gösteren Ali Samet Kocamanoğlu, "Yolun yarısına kadar parke döşendi. Bizim yolumuz stabilize. Hakkımızı nerede arayalım? Başvuru yapmadığımız yer kalmadı. Kazancımın hepsi arabaya gidiyor, yolumuz yapılmıyor" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Koçlu köyü Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 28 yaşındaki üniversite mezunu Ali Samet Kocamanoğlu, CİMER'e birkaç kez başvuru yapılmasına rağmen köy yolunun hala yapılmamasına tepki gösterdi. Kocamanoğlu şunları söyledi:

"Buraya kadar yolun yarısına şuraya kadar parke döşendi. Bizim yolumuz stabilize. Yağmur yağdığı zaman hemen bozuluyor, bizim yolumuz yapılmadı. Yapılmadığı için hakkımızı biz nerede arayalım? Gerek CİMER gerek Köylere Hizmet Götürme Birliği'ne… Başvuru yapmadığımız yer kalmadı. Her yere dilekçe verdik hiçbir cevapta alamadık.

Bu sene 6-7 tane kurbanlığım vardı, o da hepsini sattım, hepsi zaten arabaya gitti. Hep yolun yüzünden varımızı yoğumuzu arabayı yaptırıyoruz, arabaya gidiyor. Bu sene ben kurbanlık kesemedim. Daha kaç sene bekleyeceğim ben bu yollar ne zaman yapılacak? İki güne bir ben zaten Kadirli'ye gidiyorum, yem alıyorum, ilaç alıyorum hayvanlarıma. Yolumuz yapılmıyor ben her ay sanayiye gidiyorum. Bütün kazancımın hepsi sanayiye arabaya gidiyor, yolumuz yapılmıyor.

"ELLERİMİZ KIRILSAYDI BU ZAMANA KADAR AKP'YE OY VERDİK, BİN PİŞMANIZ"

Yıllardan beri AKP'ye oy verdik zaten bundan sonra AKP'ye falan oy vermeyeceğiz. Gittik ailecek ve CHP'ye Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldum. Bir daha da AKP'ye vermeyeceğiz. Ellerimiz kırılsaydı bu zamana kadar AKP'ye oy verdik, bin pişmanız. Ellerim kırılsaydı da vermeseydim. Hakkım varsa da haram zehir zıkkım olsun. Kazancımın hepsi arabaya gidiyor yolumuz yapılmıyor. Benim diyeceklerim bu kadar."