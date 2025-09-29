Osmaniye'deki Yurt Öğrencilerinden Yönetim Protestosu
Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, sıcak su, internet ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle yönetimi protesto etti.
Haber: Erhan ÖZMEN
(OSMANİYE) - Osmaniye'de bulunan Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurttaki sorunları gerekçe göstererek yönetimi protesto etti.
Yurt önüne çıkan öğrenciler, alkış ve sloganlarla yurt yönetimine tepkilerini dile getirdi.
Öğrenciler sıcak suların günlerdir akmadığını, klimaların ve asansörlerin çalışmadığını, internet bağlantısında da sürekli kesintiler yaşandığını savundu. Öğrenciler, temel ihtiyaçların karşılanmamasına tepki göstererek yurt yönetimini görevi ihmal etmekle suçladı.
Kaynak: ANKA / Yerel