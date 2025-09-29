Haberler

Osmaniye'deki Yurt Öğrencilerinden Yönetim Protestosu

Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, sıcak su, internet ve diğer temel ihtiyaçların karşılanmaması nedeniyle yönetimi protesto etti.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bulunan Cebelibereket Erkek Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, yurttaki sorunları gerekçe göstererek yönetimi protesto etti.

Yurt önüne çıkan öğrenciler, alkış ve sloganlarla yurt yönetimine tepkilerini dile getirdi.

Öğrenciler sıcak suların günlerdir akmadığını, klimaların ve asansörlerin çalışmadığını, internet bağlantısında da sürekli kesintiler yaşandığını savundu. Öğrenciler, temel ihtiyaçların karşılanmamasına tepki göstererek yurt yönetimini görevi ihmal etmekle suçladı.

Kaynak: ANKA / Yerel
Sumud Filosu'ndan çağrı geldi, Türkiye anında müdahale etti

Okan Buruk'tan milyonlarca taraftarın beklediği açıklama

Roma'ya giden Türk çiftin tatili kabusa döndü

