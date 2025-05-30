Osmaniye'deki Köpek Barınağı Yağmurda Sular Altında Kaldı

Osmaniye'deki Köpek Barınağı Yağmurda Sular Altında Kaldı
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Osmaniye Dervişiye köyünde yapımı devam eden geçici köpek barınağı, yağmur sebebiyle sular içinde kaldı. Köylülerin barınağın yanlış yere yapıldığını belirtmesine rağmen, inşaat durdurulmadı. Tepkili köy sakini, durumun hayvanlar için tehlikeli olduğunu vurguladı.

(OSMANİYE) - Osmaniye merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapımı devam eden geçici köpek barınağı yağmur nedeniyle sular içinde kaldı. Duruma tepki gösteren köy sakinlerinden Fettah Kapan, "Yaptığınız barınağı bir seyredin, gölün içinde kaldı, suyun içinde kaldı. Burada hayvanlar olsaydı ne olacaktı şimdi" dedi.

Osmaniye merkeze bağlı Dervişiye köyünde yapımı devam eden 'geçici köpek barınağı' yağmurda sular içinde kaldı. Barınağın yanlış yere yapıldığı konusunda köylüler inşaatı geçtiğimiz aylarda mahkemeye vermiş, mücadele etmiş ancak engel olamamıştı.

"Burada olmaz demiştik"

Köy sakini Fettah Kapan şöyle konuştu:

"Sayın valimize buraya barınak yapılmasın demedik, devlet istediği yere yapar. Yalnız buraya ormandan gelen dere yatağının ağzı, Hamus Çayı'nın önü. Ne kadar önlem alırsanız alın burası sel yatağı. Burada olmaz. Yaptığınız barınağı bir seyredin gölün içinde kaldı, suyun içinde kaldı. Burada hayvanlar olsaydı ne olacaktı şimdi? Şimdi kış mevsimi değil, yaz mevsimine girdik. Yaz mevsiminde böyle olursa yarın kışlarda burada ne olacak bu? Göl olacak burası. Valimize 'burası sel yatağı, burada barınak olmaz' dedik. Valimizi yanlış kişiler buraya yönlendirdiler buraya yaptırdılar. Buyurun işte burası böyle sel bastı, hayvan olsaydı ne olacaktı? O canlı hayvanlar ne yapacaktı? İçeride köpek olduğunu bilmiyorum. Köpek varsa zor durumda işte gördünüz göl. Osmaniye'deki uzmanlarımız bütün devletimize ait kurumlar burayı uygun gördüler. O kadar köylü olarak uyardığımız halde burayı uygun gördüler illaki yapacağız dediler. O yapan arkadaşlar gelsin görsün.

"Gölün içinde kaldı"

Biz karşı çıkmadık illaki olmasın demedik uygun değil dedik. 'Burada köpek barınağı olmaz' dedik. 'İki tane sel yatağı dere yatağı var' dedik. İşte hali bu. Köyümüzün buradan başka bir yeri yoktu biz onun için savunduk. Dedik ilgili arkadaşlara 2- 3 tane malımız var burada yayılıyor başka yerimiz yok, burası uygun değil bu yönden de uygun değil diye söyledik ama kabul ettiremedik. Buyurdular yaptılar işte durum bu. Gelip kontrol eden de yok. Peki yaptığınız yeri gelip de bir kontrol edin bakın, göl göl. Gölün içinde kaldı."

Kaynak: ANKA / Yerel
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