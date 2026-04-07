Osmaniye'de Hayvan Barınağı Görevlisi Açığa Alındı

Güncelleme:
Osmaniye'nin Dervişiye Köyü'ndeki geçici hayvan barınağında ölü bir köpeğin yerde sürüklendiği görüntülerin sosyal medyaya yansımasının ardından bir görevli açığa alındı. Osmaniye Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'deki geçici hayvan barınağından sosyal medyaya yansıyan görüntüler üzerine bir görevlinin açığa alındığı öğrenildi.

Osmaniye'nin Dervişiye Köyü'ndeki barınakta olanların kaydedildiği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntülerde, barınak çalışanlarının ölmüş bir köpeği yerde sürüklediği, ardından cansız bedeni araca attığı yer aldı.

Edinilen bilgiye göre, görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Osmaniye Valiliği tarafından idari soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda barınak personeli valilik talimatıyla açığa alındı.

Kaynak: ANKA
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı

Operasyonda ele geçirildi! Balya balya para masaya sığmadı
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Barcelona kadın futbol takımı oyuncusu kornerden gol attı

Attığı gol inanılır gibi değil!

Fatih Tekke Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor

Gözünü Fenerbahçe'nin yıldızına dikti

Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek ayarlamamı istedi

''Bana mesaj atıp benden 23 erkek ayarlamamı istedi''
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla kendisini yaraladı

Polis uzun süre dil dökse de olmadı
Panama’daki dehşet anları! Alevler köprüye sıçradı

Ülkeyi sarsan patlama! Alevler köprüdeki araçları bile yaktı
Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 kişi gözaltına alındı

Üsküdar Belediyesi'ne operasyon! 20 gözaltı var, Sinem Dedetaş ise...