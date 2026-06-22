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Osmaniye'de 3 Aracın Karıştığı Kazada 5 Kişi Yaralandı

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Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Osmaniye'de 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Kadirli ilçesi yolundaki Nohuttepe köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerini ismi ve plakaları henüz öğrenilemeyen 3 aracın kavşakta çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: ANKA
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