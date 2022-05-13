Osmaniye'de zabıta denetimleri sürüyor - Haberler

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Osmaniye'de zabıta denetimleri sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Osmaniye'de zabıta denetimleri sürüyor

Osmaniye'de zabıta tarafından kent genelinde kaldırım işgali ve dilenci denetimleri devam diyor.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de zabıta tarafından kent genelinde kaldırım işgali ve dilenci denetimleri devam diyor.

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler kent genelinde nizamı sağlamak amacıyla kaldırım işgali ve dilencilere yönelik denetim yaptı.

Belediye Başkanı Kadir Kara, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Birlikte Yaşıyoruz, Birlikte Aşıyoruz sloganıyla hemşerilerimizin daha rahat yaşamlarını sürdürebilmeleri ve şehrimizde düzeni sağlamak amacıyla kaldırım işgallerine yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımızda ekiplerimize tüm kolaylığı sağlayarak destek veren kıymetli hemşerilerime yürekten teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle birlikte yaşadığımız şehrimizi yine birlikte bambaşka bir şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - OSMANİYE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kadir Kara, Osmaniye, Zabıta, Yerel, Haberler

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