Osmaniye'de Durdurulan Otomobilde 36 Kilo 650 Gram Uyuşturucu Bulundu
Osmaniye'de gerçekleştirilen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında bir otomobilde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir otomobilde 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi, konuya ilişkin 2 kişi tutuklandı.
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu ile mücadele" kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında uygulama yapıldı. Bu sırada durdurulan otomobilin bagaj kısmına gizlenmiş 36 kilo 650 gram skunk ele geçirildi.
Otomobildeki Y.T. ve V.B.E. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
Kaynak: ANKA / Yerel