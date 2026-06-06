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Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Tutuklandı

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Osmaniye'de uyuşturucu ticaretine yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı, 7 kişi tutuklandı.

(OSMANİYE) - Osmaniye'de uyuşturucu ticaretine yönelik operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği operasyon kapsamında 7 şüpheli tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalar sonucu belirlenen 11 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 116 adet sentetik ecza, 20,66 gram bonzai, 9,95 gram fubinaca, 3,15 gram metamfetamin, 0,54 gram eroin, 4 adet extacy ve 2 adet captagon ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan M.Ö., R.A., T.A.S., C.Ç., M.B., İ.D., T.A., İ.A., A.K., A.A. ve A.S. hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan işlem yapıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
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