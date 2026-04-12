Osmaniye'de Uyuşturucu Operasyonu... Bir Otomobilin Yakıt Deposunda Gizlenen 49 Kilo Metamfetamini Ele Geçirildi

Güncelleme:
Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, gerçekleştirdiği operasyonda yabancı plakalı bir otomobilin yakıt deposunda 49 kilogram sıvı metamfetamin ile 15 bin 605 TL nakit para ele geçirdi. Araç sürücüsü İran uyruklu H.P. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda yabancı plakalı bir otomobili durdurdu. Narkotik dedektör köpeklerinin de desteğiyle yapılan aramada, aracın yakıt deposuna gizlenmiş yaklaşık 49 kilogram sıvı metamfetamin ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin 605 TL nakit para ele geçirildi.

Operasyon kapsamında araç sürücüsü, İran uyruklu H.P. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan hakim karşısına çıkarılan şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: ANKA
