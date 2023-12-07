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Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı

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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halinde alev alan tanker yanarak kullanılamaz hale geldi. Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu Düziçi mamure mevkiinde meydana gelen olayda, sürücü yangını fark ederek tırı yolun kenarına çekti ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Düziçi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Osmaniye'de seyir halindeki tanker alev aldı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halinde alev alan tanker yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Tarsus-Gaziantep-Adana otoyolu Düziçi mamure mevkiinde meydana geldi. Osmaniye istikametinde seyir halindeki tanker kısmından bir anda alevler yükseldi. Sürücünün fark etmesi üzerine yolun kenarına çekerek tırı dorseden ayırarak sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Düziçi itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Yangında tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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