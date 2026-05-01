Osmaniye'de sanayi esnafından 1 Mayıs'a davul zurnalı kutlama

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde sanayi esnafı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü davul zurna eşliğinde halay çekerek kutladı.

Her gün çekiç ve anahtar seslerinin yükseldiği sanayi sitesinde bu kez davul zurna sesi yankılandı. Bayram dolayısıyla işlerine kısa süreli ara veren esnaflar, bir araya gelerek halay çekip 1 Mayıs'ı coşkuyla kutladı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, sanayi çalışanlarının birlik ve beraberlik mesajı verdiği görüldü. Esnaflar, yoğun iş temposuna kısa bir mola vererek hem eğlendi hem de dayanışma gününü birlikte kutladı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı