Osmaniye'de Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Haber: Erhan Özmen

(OSMANİYE) - Osmaniye'de etkili olan sağanak yağış sonrası yollar göle döndü. Birçok ev ve işy erini su bastı. İnsanlar yollarda, duraklarda mahsur kaldı.

Osmaniye'de akşam saatlerinde şiddetini arttıran yağmur sonrası birçok ev ve iş yerini su bastı. Yollar Göle dönerken Musa Şahin bulvarı üzerinde bulunan Devlet Bahçeli alt geçidinin su dolması sebebiyle alt geçit araç trafiğine kapatıldı.

Öte yandan sağanak yağış sonrası bir binanın istinat duvarı çöktü. Yağışın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.