Osmaniye'de pazarcının 'Vekaletli karpuz kesimi' gülümsetti

Osmaniye'de kurban bayramı öncesi karpuz satan bir pazarcı esnafının, müşterilerine "Vekaleti verdin mi" diye sorduktan sonra aldığı "Verdim" cevabıyla karpuzu kesmesi vatandaşları gülümsetti. Kent merkezinde kurulan semt pazarında yaşanan renkli anlar çevredeki vatandaşların ilgisini çekti. Bayram öncesi oluşan yoğunlukta satış yapan pazarcı esnafının esprili tavırları pazara neşe kattı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı