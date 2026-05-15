Osmaniye'de özel birey için mahallede asker eğlencesi düzenlendi

Osmaniye'de, Engelliler Haftası kapsamında bir günlük temsili askerlik yapacak Mehmet Ali İpek için asker kınası etkinliği düzenlendi. Davul ve orkestra eşliğinde halaylar çekilen etkinlikte İpek'e asker harçlığı verildi ve üniforma giydirildi.

Osmaniye'de, bir günlük temsili askerlik görevini yerine getirecek özel birey için asker kınası etkinliği düzenlendi.

Osmaniye Karaçay Mahallesi'nde bulunan evinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte, Mehmet Ali İpek için davul ve orkestra eşliğinde asker eğlencesi yapıldı. Yakınları ve mahalle sakinlerinin katıldığı etkinlikte halaylar çekilip oyunlar oynandı. Etkinlikte önce Mehmet Ali İpek'e asker kınası yakılarak asker harçlığı verildi. Kınanın ardından asker üniformasını giyen İpek, büyük mutluluk yaşayarak halay çekti.

Engelliler Haftası kapsamında düzenlenecek temsili askerlik yemin törenine katılacak olan Mehmet Ali İpek için düzenlenen etkinliğe akrabalarının yanı sıra komşuları da yoğun ilgi gösterdi. Baba Ömer İpek ile anne Arzu İpek, oğullarını bir günlüğüne de olsa askere göndermenin gurur ve mutluluğunu yaşadılar. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
