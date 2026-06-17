Osmaniye'de Özel Halk Otobüsünün Üzerine Çınar Ağacı Devrildi

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de durukta yolcu almak için bekleyen özel halk otobüsünün üzerine çınar ağacı devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar oluştu.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezindeki Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. 80 HD 1181 plakalı özel halk otobüsü, yolcu almak için durağa yanaştı. Bu sırada henüz tespit edilemeyen bir şekilde durak bölgesinde bulunan çınar ağacı otobüsün üzerine devrildi.

Sürücüsü ile yolcular hızla araçtan çıkarken, otobüste hasar oluştu. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ağacın devrilmesi deprem olduğu hissi yaşadığını söyleyen otobüs sürücüsü, "O anda deprem oldu sandım. Çınar ağacı otobüsün üzerine düştü. Yolcularda sıkıntı yok. Durakta iki tane yolcu vardı. Allah'tan onlarda da bir şey olmadı" dedi.

Kaynak: ANKA