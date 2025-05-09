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Osmaniye'de Korkunç Cinayet: Genç Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı

Osmaniye'de Korkunç Cinayet: Genç Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı
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Osmaniye'de 20 yaşındaki Fatma Yılmaz, eşi S.Y. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, bebekleri koruma altına alındı.

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir çocuk annesi Fatma Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Osmaniye'de Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi  20 yaşındaki Fatma Yılmaz,  24 yaşındaki eşi S.Y ile aralarında  tartışma çıktı. S.Y, eşi Fatma Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. S.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Henüz bir yaşındaki bebekleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındığı öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: ANKA / Yerel
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