Osmaniye'de Korkunç Cinayet: Genç Kadın Eşi Tarafından Bıçaklandı

Haber: Erhan ÖZMEN

(OSMANİYE) - Osmaniye'de bir çocuk annesi Fatma Yılmaz, kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Osmaniye'de Cumhuriyet Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir çocuk annesi 20 yaşındaki Fatma Yılmaz, 24 yaşındaki eşi S.Y ile aralarında tartışma çıktı. S.Y, eşi Fatma Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürdü. S.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Henüz bir yaşındaki bebekleri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındığı öğrenildi.

Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.