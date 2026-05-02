Haberler

Osmaniye'de kanserden vefat eden astsubay için cenaze töreni düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde Hava Savunma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesiyle görev yapan 47 yaşındaki Rafık Saçmalı, yaklaşık 1 yıldır hastanede tedavi gördüğü kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi nüfusuna kayıtlı olan ve son olarak Siirt'te görev yaptığı öğrenilen Saçmalı için memleketinde askeri tören düzenlendi. Cenaze, Düziçi ilçesine bağlı Yarbaşı beldesi Karacaören Mahallesi'nde bulunan Karacaören Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine Saçmalı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra askeri yetkililer ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende duygu dolu anlar yaşanırken, merhum astsubay dualarla son yolculuğuna uğurlandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

