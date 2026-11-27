Osmaniye'de oto kuaförlüğü yapan Ahmet Pehlivan, iş yerinin dört bir yanını Türk bayraklarıyla donattı. Vatan ve bayrak sevgisiyle vatandaşların takdirini toplayan Pehlivan, şehit aileleri ve gazilere ücretsiz hizmet veriyor.

Osmaniye'de 14 yıldır oto kuaförlüğü yapan Ahmet Pehlivan, iş yerinin her açıdan görülebilecek noktalarına Türk bayrakları astı. Ay yıldızlı bayraklarla donatılan iş yeri, yoldan geçen vatandaşların da dikkatini çekiyor. Bayrakların temizliğine ve bakımına büyük özen gösteren Pehlivan, kirlenen bayrakları kendi elleriyle yıkarken, zamanla solan ve yıpranan bayrakları ise yenileriyle değiştiriyor.

Vatan ve bayrak sevgisinin kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirten Pehlivan, şehit aileleri ve gazilerin araçlarını ücretsiz yıkayarak onlara duyduğu minneti göstermeye çalışıyor.

"10 bin bayrağım olsa 10 binini de dükkanıma asarım"

Türk bayrağına olan sevgisini dile getiren Ahmet Pehlivan, "Şehitler diyarı Osmaniye'de oto yıkamacılığı yapıyorum. İş yerime astığım bayraklar vatandaşların ilgisini çekiyor. Bayraklarımı düzenli olarak yıkıyorum, renkleri solduğu zaman yenileriyle değiştiriyorum. Keşke binlerce bayrağım olsa da hepsini assam. Şehit ailelerinden ve gazilerimizden araç yıkama ücreti almıyorum. Bu da bizim onlara bir ikramımız olsun. Bizde vatan sevgisinin yeri ayrıdır. Bin tane bayrağım olsa binini de, 10 bin tane bayrağım olsa 10 binini de dükkanıma asarım" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı