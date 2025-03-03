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Osmaniye'de Hobi Bahçesinde 6 Kilo 700 Gram Turp Yetiştirildi

Osmaniye'de Hobi Bahçesinde 6 Kilo 700 Gram Turp Yetiştirildi
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Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde emekli öğretmen Hasan Köşker, hobi bahçesinde 6 kilo 700 gram ağırlığında turp yetiştirerek büyük bir başarıya imza attı. Turp, tamamen doğal yöntemlerle elde edildi.

Türkiye'de turpun başkenti Osmaniye'de hobi bahçesinde 6 kilo 700 gram turp yetiştirdi.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde hobi amaçlı evinin bahçesinde çiftçilik yapmaya başlayan emekli öğretmen Hasan Köşker, bahçesinde yetiştirdiği 6 kilo 700 gram turp çevresinde büyük ilgi görüyor. Emekli olduktan sonra yarım dönümlük bahçesinde doğal yöntemlerle hobi amaçlı farklı ürünler yetiştiren ve son olarak bahçesine turp eken Köşker, 'Turpu ilk gördüğünde bu kadar büyük olmasını hayretle karşıladım. İlaç kullanmadan tamamen doğal yöntemlerle yetiştirdim' dedi.

Emekli olduktan sonra zamanının büyük kısmını hobi bahçesinde geçirdiğini söyleyen Hasan Köşker, "Ağustos ayına doğru ekmiş olduğum turp daha sonra bunu Aralık-Şubat aylarında hasat ettik. İçlerinden bir tanesi 6 kilo 700 gram civarında geliyor. Diğer turplarla karşılaştığımız zaman Kadirli, diğer illerdeki ile bayağı iri bir turp elde ettik. Turp kucağımda görünmekte olup, şu anda turpu söktük. Sadece buna kullandığımız davar zibili kullandık, gübre kullanmadık. Doğal sadece hayvan gübresi, keçi gübresi. Bu ilçede her yıl ekerim yarım dönüme yakın turp ekerim bu zamana kadar böyle büyüğü olmadı. Bu tahminimce gübreden olabilir, havadan olabilir, tarladan olabilir. İşte böyle Allah vergisi bir turp oldu" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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