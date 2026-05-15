Kadirli Aşağıbozkuyu Köyünde Sel Ekili Alanlara Zarar Verdi, Köydeki Köprü Çöktü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde etkili olan dolu ve sağanak yağış, zeytin bahçeleri ve tarım ürünlerinde büyük hasara yol açtı. Köy içindeki köprü sel nedeniyle yıkılırken, kara yolu ulaşıma kapandı.

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Aşağıbozkuyu Köyü'nde etkili olan şiddetli yağmur ve dolu, zeytin bahçeleri ile ekili tarım alanlarında zarara yol açtı. Köyün içinden geçen derenin taşması sonucu kara yolu üzerindeki köprü yıkılırken, yol ulaşıma kapandı.















Köy sakinlerinden Ahmet Pınar, "Sabah iki buçuk saat yağmur yağdı, dolu ile karışık. Sel geldi, yükseldi. Sel dereden 5 metre yükseldi, avludaki zeytinleri söküp götürdü. Bahçemize zarar verdi. Eve zarar vermedi ama bayağı zarar verdi. Dolu zeytinlere zarar verdi, zeytinlerin çiçeklerini ve tutan meyvelerini hep aldı, yere düştü. Bu sene verim olmaz. Bundan aşağı koymasın Cenabıallah. Hepsini dolu vurdu. Yapacağımız bir şey yok, Allah'tan gelene bir şey yapamayız" diye konuştu.

Mustafa Benlice de "Sel aldı, sel bastı. Ekinler var, ekinleri de vurdu çoğunu. Gıcı, dolu, sel hepsi var. Geçen sene verim alamadık zaten, bu sene de alacaktık, Allah sonunda böyle etti." dedi.

Mehmet Başdere ise, "Sel geldi, dolu yağdı. Ekinleri vurdu, ayçiçeğini vurdu. Köprüleri sel aldı. Allah'a sığındık, ne yapalım ki?" ifadelerini kullandı.








Kaynak: ANKA
