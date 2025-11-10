Osmaniye'de Doğa Severlerden Atatürk Anma Yürüyüşü

Osmaniye'de doğa severler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla 7,5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği üyeleri, Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşte hem doğanın keyfini çıkardı hem de Atatürk'ü saygıyla andı. Etkinlik boyunca katılımcılar, yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe vakit geçirirken, anma etkinlikleri kapsamında Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, Atatürk'ün "En büyük eserim Cumhuriyettir." sözünü hatırlayarak, doğanın kalbinde anlamlı bir farkındalık oluşturdu. Etkinlik, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması, doğanın korunması ve birlik ruhunun güçlendirilmesi mesajıyla son buldu. - OSMANİYE