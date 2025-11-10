Haberler

Osmaniye'de Doğa Severlerden Atatürk Anma Yürüyüşü

Osmaniye'de Doğa Severlerden Atatürk Anma Yürüyüşü
Güncelleme:
Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla 7,5 kilometrelik bir doğa yürüyüşü düzenledi. Yürüyüş, katılımcıların doğa içinde vakit geçirirken Atatürk'ün Cumhuriyet mesajlarını hatırlamasıyla anlam kazandı.

Osmaniye'de doğa severler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak amacıyla 7,5 kilometrelik doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Osmaniye Doğa Yürüyüşçüleri Derneği üyeleri, Düziçi ilçesindeki Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen yürüyüşte hem doğanın keyfini çıkardı hem de Atatürk'ü saygıyla andı. Etkinlik boyunca katılımcılar, yürüyüş parkurunda doğa ile iç içe vakit geçirirken, anma etkinlikleri kapsamında Atatürk için saygı duruşunda bulundu.

Yürüyüş boyunca katılımcılar, Atatürk'ün "En büyük eserim Cumhuriyettir." sözünü hatırlayarak, doğanın kalbinde anlamlı bir farkındalık oluşturdu. Etkinlik, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılması, doğanın korunması ve birlik ruhunun güçlendirilmesi mesajıyla son buldu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
