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Osmaniye'de çiftçilere devlet destekli traktör

Yerel Haberler

Osmaniye'de çiftçilere devlet destekli traktör Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ORKÖY projesi çerçevesinde çiftçilere hibe destekli traktör, tambur verildi.

Osmaniye'de çiftçilere devlet destekli traktör

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ORKÖY projesi çerçevesinde çiftçilere hibe destekli traktör, tambur verildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünce, 6 köyde toplam 60 kişi içerisinden 2 adet traktör, 1 adet tambur, 36 adet süt sığırı ve 22 adet süt koyunculuğu için kura çekimi yapıldı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Orköy Birim Sorumlusu Fatih Sümbül, " İşletme Müdürlüğümüz 2023 yılı çerçevesinde desteklenmiş olup 6 köye çeşitli hibe ve destekler verilmiştir. Bu köylerden bir tanesi de Çatak köyüdür, 2 adet traktör ve 1 tane tambur vermiş bulunmaktayız. Teslimatlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Traktörlerin yüzde 20'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Kalanın yüzde 80'i, 1 yıl ödemesiz 5 yıl eşit taksitler şeklinde faizsiz ödenecektir" dedi.

Kurada isimleri çıkan çiftçiler Hasan Çam ve Süleyman Çömez ise devletin her zaman olduğu gibi çiftçisinin yanında olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Merden İslah - Yerel

Osmaniye Yerel Haberler

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