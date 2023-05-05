Osmaniye'de çiftçilere devlet destekli traktör

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde ORKÖY projesi çerçevesinde çiftçilere hibe destekli traktör, tambur verildi.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğünce, 6 köyde toplam 60 kişi içerisinden 2 adet traktör, 1 adet tambur, 36 adet süt sığırı ve 22 adet süt koyunculuğu için kura çekimi yapıldı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Orköy Birim Sorumlusu Fatih Sümbül, " İşletme Müdürlüğümüz 2023 yılı çerçevesinde desteklenmiş olup 6 köye çeşitli hibe ve destekler verilmiştir. Bu köylerden bir tanesi de Çatak köyüdür, 2 adet traktör ve 1 tane tambur vermiş bulunmaktayız. Teslimatlarını bugün gerçekleştiriyoruz. Traktörlerin yüzde 20'si devlet tarafından karşılanmaktadır. Kalanın yüzde 80'i, 1 yıl ödemesiz 5 yıl eşit taksitler şeklinde faizsiz ödenecektir" dedi.

Kurada isimleri çıkan çiftçiler Hasan Çam ve Süleyman Çömez ise devletin her zaman olduğu gibi çiftçisinin yanında olduğunu kaydetti.