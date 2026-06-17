Haberler

Osmaniye'de ayçiçeği tarlaları yeni evli çiftlerin gözdesi oldu

Osmaniye'de ayçiçeği tarlaları yeni evli çiftlerin gözdesi oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Osmaniye'de çiçek açan ayçiçeği tarlaları, yeni evlenen çiftler ve fotoğraf tutkunları için doğal bir stüdyoya dönüştü. Sarıya bürünen tarlalar, özellikle gün batımında eşsiz görüntüler sunuyor.

Osmaniye'de ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte sarıya bürünen tarlalar, vatandaşların ve yeni evlenen çiftlerin uğrak noktası haline geldi. Çiftçiler tarafından "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosunu andıran görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan ayçiçeği tarlası, nikah sonrası fotoğraf çekimi yapmak isteyen Zuhal ve Sefa çiftini ağırladı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte tarlaya gelen çift, sarı çiçekler arasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayçiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü içerisinde objektiflere poz veren çift, özel günlerini kaydetti. Kent genelinde çiçek açan ayçiçeği tarlaları, yalnızca yeni evlenen çiftlerin değil, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Özellikle gün batımında ortaya çıkan görüntüler ziyaretçilere eşsiz kareler sunarken, sarıya boyanan tarlalar adeta açık hava fotoğraf platosuna dönüşüyor.

Yeni evlenen çiftlerden Esra, "Fotoğraf çekilmek için ilk aklımıza burası geldi. Manzara çok güzel. Ayçiçeklerinin arasında fotoğraf çektirmek istedik. Bu anı kaydetmek için arkadaşlarımızla birlikte geldik" dedi.

Sefa ise, "Eşim her şeyin iyisini bilir. Fotoğraf çekimi için de burayı tercih ettik. Gerçekten çok güzel bir ortam var" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı

Baro başkanı ve 11 avukat gözaltında! Suçlama yüz kızartıcı
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek

Saat belli oldu! Özel'den Kılıçdaroğlu'nu zora sokacak hamle
'Barbie kaymakam' olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı

Kararnamede dikkat çeken isim! 'Barbie Kaymakam'a kritik görev
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uğurcan Çakır: Paraguay maçında Avustralya'yı telafi edeceğiz

Dünya Kupası'ndaki uygulamaya isyan etti: Ben hiç beğenmedim
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış

Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı

Bir anda fışkırmaya başladı: Maça damga vuran olay
Dünya Kupası idmanında panik! Zehirli yılan antrenmanı durdurdu

Dünya Kupası'nda korkulan oldu!

İstanbul'un göbeğinde demir korkuluklara kabloyla asılı ceset bulundu

Görüntü İstanbul'un göbeğinden! Kabloyla asılmış ceset bulundu
Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı: Yalan konuşuyorsun

Belediye başkanına tepki gösterince yaka paça salondan atıldı
Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Yağışlar barajı doldurdu, işletmeler suyla doldu