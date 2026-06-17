Osmaniye'de ayçiçeği tarlaları yeni evli çiftlerin gözdesi oldu

Osmaniye'de ayçiçeklerinin çiçek açmasıyla birlikte sarıya bürünen tarlalar, vatandaşların ve yeni evlenen çiftlerin uğrak noktası haline geldi. Çiftçiler tarafından "sarı gelin" olarak adlandırılan ayçiçeği tarlaları, doğal fotoğraf stüdyosunu andıran görüntüler oluşturdu.

Osmaniye'nin Cevdetiye beldesinde bulunan ayçiçeği tarlası, nikah sonrası fotoğraf çekimi yapmak isteyen Zuhal ve Sefa çiftini ağırladı. Yakın arkadaşlarıyla birlikte tarlaya gelen çift, sarı çiçekler arasında hatıra fotoğrafları çektirdi. Ayçiçeklerinin oluşturduğu renk cümbüşü içerisinde objektiflere poz veren çift, özel günlerini kaydetti. Kent genelinde çiçek açan ayçiçeği tarlaları, yalnızca yeni evlenen çiftlerin değil, doğa ve fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor. Özellikle gün batımında ortaya çıkan görüntüler ziyaretçilere eşsiz kareler sunarken, sarıya boyanan tarlalar adeta açık hava fotoğraf platosuna dönüşüyor.

Yeni evlenen çiftlerden Esra, "Fotoğraf çekilmek için ilk aklımıza burası geldi. Manzara çok güzel. Ayçiçeklerinin arasında fotoğraf çektirmek istedik. Bu anı kaydetmek için arkadaşlarımızla birlikte geldik" dedi.

Sefa ise, "Eşim her şeyin iyisini bilir. Fotoğraf çekimi için de burayı tercih ettik. Gerçekten çok güzel bir ortam var" diye konuştu. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı