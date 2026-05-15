Osmaniyeli Vatandaş: "Bir Gün Tok, Bir Gün Aç Geziyorum"

Haber: Burhan DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde kağıt ve plastik atık toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Mehmet Kamalı, evi olmadığı için geçici olarak bir odunlukta yaşamını sürdürüyor. Kamalı, kiralık bir ev tutacak maddi imkanının bulunmadığını belirterek, kendisine bir konteyner verilmesini talep etti. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Mehmet Kamalı, şunları ifade etti:

"Şu anda geçim çok zor, kalacak yerim yok. Bir odunlukta kalıyorum. Adam 'Çık, kışa doğru ben buraya odun, kömür koyacağım' diyor. Çıkmamı istiyor. Gidecek yerim yok benim. Gece gündüz hurda toplayarak geçimimi sağlıyorum. Günde ya 50 kilo topluyorum, ya 30 kilo topluyorum sırtımda, geçiniyorum bununla. Bir gün tok, bir gün aç geziyorum. Bazı arkadaşlar bana yardım ediyor 5 lira, 10 lira ekmek parası veriyor, ben utanıyorum."

"KALACAK, GİDECEK YERİM YOK"

Bir konteyner verirlerse, oğlumun arsası var ben onun içine koyup, orada yaşamayı düşünüyorum. İmkanım olsa da bir kurban alsam kessem eşime dostuma bir pay versem ama yok. Geçimim yok, bir param yok. Bir gün tok, bir gün aç geziyorum böyle. Kadirli'de arkadaşların yüzüne de bakamıyorum. Bu kaldığım yerde de hiç sürem kalmadı, adam çık diyor günlük bana, 'ben odunluk yapacağım' diyor. Kışa doğru çıkacağım bir kalacak yerim yok, gidecek yerim yok. Konteyner istiyorum. Konteyner olmazsa ben nerede yaşayacağım? Sokakta mı yaşayacağım? Camiye mi gideceğim yoksa? Nerede yatacağım, sokağın ortasında mı yatacağım? Bana büyüklerden, kaymakamımızdan yardım bekliyorum."

Kaynak: ANKA